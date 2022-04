Histórica: Cecilia Vicuña gana el León de Oro a la Trayectoria en Venecia

La artista chilena Cecilia Vicuña hizo historia al recibir el León de Oro a la Trayectoria durante la edición número 59 de la Bienal de Venecia gracias a sus más de 50 años dedicada a disciplinas como la performance, la pintura, el cine y la poesía.

"Siento que este premio no es solamente para mí, sino para el mundo indígena y mestizo de América del que vengo, cuya potencia creativa está aún por desplegarse para ser todo lo que puede llegar a ser", destacó Vicuña al ser galardonada con este prestigioso premio.

Además explicó que "en un sentido profundo mi obra es el cuerpo fructífero del hongo subterráneo invisible que es el mundo nativo de esta Tierra" y que "el León de Oro confirma la potencia de las obras y memorias negadas que al ser reconocidas pueden fertilizar la creación de otros mundos posibles".

Por su parte la Ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, indicó que "es una gran noticia, un momento histórico para el mundo de las artes y la cultura de nuestro país, ya que permite reconocer, una vez más, el contundente trabajo de una de las mujeres creadoras más destacadas del país".

Además de Vicuña, la primera mujer chilena en obtener este galardón, también se premió a la artista alemana Katharina Fritsch.

Considerada como una artista pionera en el arte conceptual y teniendo como base la poesía, Cecilia Vicuña (Santiago, 1948) ha explorado durante cincuenta años el cine, la performance, la instalación y la pintura, entre otras disciplinas, para abordar en forma crítica y poética temas actuales como la destrucción ecológica, los derechos humanos y la homogeneización cultural.

