Roban valioso cuadro de Vincent van Gogh de museo cerrado por coronavirus

Este domingo, delincuentes robaron un cuadro del pintor Vincent Van Gogh del museo "Singer Laren" de Países Bajos, el que estaba cerrado por las medidas restrictivas adoptadas para evitar la propagación del coronavirus.

El museo fue asaltado de madrugada, según informó un comunicado de la policía de ese país, las que llegaron al edificio tras sonar la alarma. Una puerta de cristal fue destrozada por donde entraron los malhechores a robar la obra "Spring garden".

Los ladrones se llevaron esta obra, pintada en 1884, que no formaba parte de la colección de la pinacoteca sino que se trataba de un préstamo del museo Groninger, según informó la cadena pública NOS.

La policía está investigando qué pasó, quiénes fueron y trata de encontrar el paradero de esta pieza, no tan conocida del artista holandés.

Este es el cuadro:

It's ironic that Van Gogh's painting Spring Garden was stolen in the early hours of his birthday today, from the Singer Museum Laren. There it was part of the exhibition "Mirror of the Soul" ..... pic.twitter.com/AH3kXY3BEM