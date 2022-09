Escritora chilena Alia Trabucco es nominada a importante premio británico

La escritora chilena Alia Trabucco Zerán es una de los seis nominados al premio internacional de no ficción que entregará el próximo 26 de octubre la British Academy.

Con su obra "When Women Kill: Four Crimes Retold", en la que narra los crímenes de cuatro mujeres chilenas durante el siglo XX, la autora opta al Premio Literario para el Entendimiento Cultural Global, dotado con 25.000 libras (más de $25 millones).

"Este trabajo de narrativa cautivador, resultado de muchos años de investigación, no sólo examina las circunstancias alrededor de esos cuatro asesinatos sino también las reacciones de la sociedad, los medios y los hombres en el poder", resaltó la British Academy en un comunicado.

La chilena competirá con otras dos obras traducidas al inglés, la del periodista alemán Harald Jähner ("Aftermath: Life in the Fallout of the Third Reich") y la de la directora de revistas culturales sueca Marit Kapla ("Osebol: Voices from a Swedish Village").

También optan al premio la estadounidense Katie Booth ("The Invention of Miracles: Language, Power and Alexander Graham Bell's Quest to End Deafness"); la estadounidense de origen taiwanés Jing Tsu ("Kingdom of Characters: A Tale of Language, Obsession and Genius in Modern China"), y el británico James Poskett ("Horizons: A Global History of Science").

El escritor británico Patrick Wright preside el jurado que decidirá el ganador de la décima edición del premio, al que pueden optar autores de no ficción de cualquier nacionalidad cuya obra se haya publicado en el Reino Unido en el último año.