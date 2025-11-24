Filsa 2025: ¿Qué géneros literarios les gustan a los escolares?

Este lunes, la cuarta jornada de la Feria Internacional del Libro de Santiago ha estado marcada por la visita de escolares.

Los estudiantes que recorrieron la feria mostraron un marcado interés por la diversidad de libros disponibles, destacando entre sus preferencias los géneros de acción, romance, terror, fantasía y manga, además de los clásicos cómics.

La jornada coincidió con el inicio de los días de entrada liberada para todo público, modalidad que se mantendrá hasta el jueves. Entre viernes y domingo, el ingreso tendrá un valor de 4.500 pesos, aunque los niños de hasta 12 años podrán entrar gratis en cualquier fecha.

Homenaje a Víctor Jara

Entre las actividades culturales del día destacó un recital poético en homenaje a Víctor Jara, realizado por los académicos de la Universidad de Los Lagos, Jorge Ferrada y Camilo Silva.

Acompañados por una guitarra, explicaron que su propósito es que "este trabajo artístico sea un espacio en que Víctor siempre va a estar presente en Chile". Añadieron que la propuesta busca presentar al cantautor "desde una perspectiva poética, pero también musical", generando un diálogo entre "su palabra y sus melodías" en un "juego" que entrelaza su poesía con su música.

La FILSA se extenderá hasta el domingo 30 de noviembre, entre las 11:00 y las 20:30 horas.