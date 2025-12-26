PC defiende su anuncio de movilización de masas y PS llama a la cautela

El Partido Comunista (PC) ha generado varias reacciones en el mundo político luego de que se dieran a conocer la conclusiones de su reciente Comité Central, en el que la colectividad anunció su intención de retomar el protagonismo en las calles durante el Gobierno entrante de José Antonio Kast (Partido Republicano).

En el documento -entregado a los integrantes del comité político del partido- se planteó que, en su rol como oposición, se buscará "articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses" y "abrir paso a un trabajo de masas sistemático sostenido".

Desde el oficialismo, el diputado Raúl Leiva (PS) hizo un llamado a la cautela frente al anuncio del PC: "Hay que ser muy cuidadoso con las señales. Si bien el derecho a manifestarse es un derecho que está constitucionalmente consagrado y se tiene que hacer dentro del marco normativo, el llamar a esa movilización de masas a la calle puede tener una lectura compleja que yo no comparto, sobre todo ad portas del cambio de un Gobierno", expresó.

Desde la otra vereda, el diputado Henry Leal (UDI) manifestó que desde el PC "siempre recurren a la agitación social, a desestabilizar cualquier Gobierno cuando algo no les gusta. Es una conducta totalitaria, de manera que rechazamos completamente que estén ya amenazando con recurrir a la movilización. Eso los retrata completamente lo que son", agregó.

PC: "Es artificial la polémica"

Ante la ola de críticas, el diputado Luis Cuello (PC) respaldó el anuncio de movilización de masas y argumentó que "la libertad de expresión y reunión son parte de la democracia y, por lo tanto, es artificial la polémica que se instala".

"Es relevante construir una oposición que tenga un fuerte vínculo con la sociedad, sobre todo para defender democráticamente los avances sociales, para no permitir retrocesos. En esta discusión observo un intento de estigmatizar a los ciudadanos que se organizan y eso sí es poco democrático", indicó el legislador.

La postura de la Moneda

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también abordó la discusión pero evitó comentar directamente la definición anunciada por el PC: "Eso forma parte del debate que se desarrolla respecto de este punto", respondió.

"Hay distintos puntos de vista que dan a conocer tanto parlamentarios del oficialismo como de la oposición, pero siempre conviene tener a la vista un principio básico: los ciudadanos y ciudadanas tienen legítimo derecho de manifestarse, pero siempre esto debe ser pacíficamente. Y, lo más importante, es que la democracia finalmente la construimos entre todas y todos", sostuvo el jefe de Gabinete del Ejecutivo.