Isabel Allende "conmovida hasta el fondo del corazón" con la serie "La Casa de los Espíritus"

La escritora chilena Isabel Allende no pudo estar en el estreno mundial de la serie "La Casa de los Espíritus", que se llevó a cabo este jueves en el Teatro Municipal de Santiago, pero sí dijo presente de forma virtual para celebrar la "conmovedora" adaptación de su emblemática novela de 1982.

Cooperativa estuvo en la premiere mundial de la producción de Prime Video encabezada por los showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood, teniendo a la autora de habla hispana más traducida y vendida del mundo encargándose de presentar los primeros dos episodios.

Lamentando no poder estar en Chile para el estreno, envió un mensaje desde California para "celebrar este momento maravilloso" en que ve la luz la miniserie realizada en Latinoamérica, reconociendo que acababa "de ver todos los episodios juntos, me vino un atracón y realmente estoy encantada".

"Es un trabajo maravilloso el que han hecho, filmado en Chile, con actores latinos, en español, con tres directores maravillosos, Fernanda (Urrejola), Francisca (Alegría) y Andrés (Wood)", destacó la Premio Nacional de Literatura.

Sin esconder su entusiasmo, reconoció estar "conmovida hasta el fondo del corazón y espero que ustedes también sientan ese encanto que sentí yo. A mí me conmueve particularmente porque es la historia de mi familia, de mi abuela clarividente, de los fantasmas del pasado y me parece extraordinario que todo este montón de gente haya sobrevivido todos estos años. Espero que les guste".

La saga familiar, que abarca medio siglo, será adaptada en ocho episodios completamente en español, centrando el relato en tres generaciones de mujeres, Clara, Blanca y Alba, en un país sudamericano conservador marcado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.

Con Alfonso Herrera como "Esteban Trueba", el elenco tiene a Dolores Fonzi y Nicole Wallace como "Clara del Valle" en diferentes etapas de su vida, además Fernanda Urrejola como "Blanca" y Rochi Hernández como "Alba".

La serie se estrenará, con sus primeros tres episodios, el próximo miércoles 29 de abril en Prime Video.