J.K.Rowling se disculpó por la muerte de "Dobby" en "Harry Potter"

La escritora británica J.K.Rowling se ha disculpado este miércoles en un tuit por haber "matado" al elfo doméstico "Dobby" poco antes de la "Batalla de Hogwarts", en una tradición que la lleva a pedir perdón anualmente por la muerte de los personajes más queridos en esta contienda de "Harry Potter" a través de Twitter.

La autora de las aventuras del niño mago escribió en su cuenta: "Es ese aniversario otra vez. Este año me disculpo por haber matado a alguien que no murió durante la Batalla de Hogwarts, pero que dio su vida para salvar a la gente que la ganaría. Me refiero, por supuesto, a Dobby, el elfo doméstico".

La "Batalla de Hogwarts" es el acontecimiento final de "Harry Potter y las reliquias de la muerte", el último libro del niño mago y donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentaron de forma definitiva y donde Harry derrota a su enemigo, "Lord Voldemort".

El 2 de mayo es el aniversario de esta contienda de ficción, que se habría celebrado en 1998, y, desde 2015, Rowling se disculpa por la muerte de algunos de los personajes más queridos que se sacrificaron para que el bien triunfara.

It's that anniversary again. This year, I apologise for killing someone who didn't die during the #BattleofHogwarts, but who laid down his life to save the people who'd win it. I refer, of course, to Dobby the house elf.