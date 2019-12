Turquía demanda retirar el "vergonzoso" Nobel de Literatura a Peter Handke

El portavoz de la presidencia de Turquía, Ibrahim Kalin, ha pedido hoy revocar la concesión del Nobel de Literatura al escritor austríaco Peter Handke, acusado de minimizar el genocidio de Srebrenica, donde 8.000 musulmanes bosnios fueron masacrados por fuerzas serbobosnias en 1995.

"El lunes se entregará el Nobel de Literatura a Peter Handke, quien apoyó a Milosevic y niega el genocidio en Bosnia", escribió Kalin en su cuenta de Twitter, en referencia al fallecido presidente autoritario de Serbia, Slobodan Milosevic.

"Esta vergonzosa decisión debe ser revertida", agregó el portavoz turco.

On Monday @NobelPrize will give the Prize for Literature to Peter Handke who supports Milosevic and denies the Bosnian genocide.



This shameless decision must be reverted.



How can you award someone without moral consciousness and sense of shame?!



To encourage new genocides?!