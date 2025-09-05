Alejandro Maass es el nuevo Premio Nacional de Ciencias Exactas

El ingeniero civil matemático Alejandro Maass Sepúlveda fue elegido como nuevo Premio Nacional de Ciencias Exactas, luego de que el jurado valorara su "trayectoria científica sobresaliente, con impacto multidisciplinario, por la cual es ampliamente reconocido internacionalmente".

"Su ciencia no solamente ha impactado a las matemáticas, sino también ha ido más allá en colaboración con la biología, la ecología, es decir, otras áreas de desarrollo, en lo que es peculiar en el desarrollo académico de un individuo. Y esto se ha hecho desarrollando una nueva manera de ver los sistemas, por ejemplo, como el océano, el salmón y la biolixiviación, entre otros", destacó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

Maass agradeció el premio "al jurado, pero sobre todo a todos los que hacen que uno tenga un ambiente de trabajo científico que permita realizar este sueño en Chile. Hacer matemática es un sueño, pero poder aplicarla es un sueño incluso más difícil".

Alejandro Maass nació en Santiago el 11 de noviembre de 1965 y es ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile, doctor en Matemáticas Puras por la Universidad de Aix-Marseille, Habilitación "à diriger des recherches", Universidad de Aix-Marseille.

Actualmente es profesor titular del Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile, director de Relaciones Internacionales del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, e investigador del Instituto Milenio Centro para la Regulación del Genoma.