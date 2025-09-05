Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.9°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Cultura | Premios | Premios Nacionales

Alejandro Maass es el nuevo Premio Nacional de Ciencias Exactas

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Doctor en Matemáticas Puras, es profesor titular del Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile.

Alejandro Maass es el nuevo Premio Nacional de Ciencias Exactas
 Mineduc
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El ingeniero civil matemático Alejandro Maass Sepúlveda fue elegido como nuevo Premio Nacional de Ciencias Exactas, luego de que el jurado valorara su "trayectoria científica sobresaliente, con impacto multidisciplinario, por la cual es ampliamente reconocido internacionalmente".

"Su ciencia no solamente ha impactado a las matemáticas, sino también ha ido más allá en colaboración con la biología, la ecología, es decir, otras áreas de desarrollo, en lo que es peculiar en el desarrollo académico de un individuo. Y esto se ha hecho desarrollando una nueva manera de ver los sistemas, por ejemplo, como el océano, el salmón y la biolixiviación, entre otros", destacó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

Maass agradeció el premio "al jurado, pero sobre todo a todos los que hacen que uno tenga un ambiente de trabajo científico que permita realizar este sueño en Chile. Hacer matemática es un sueño, pero poder aplicarla es un sueño incluso más difícil".

Alejandro Maass nació en Santiago el 11 de noviembre de 1965 y es ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile, doctor en Matemáticas Puras por la Universidad de Aix-Marseille, Habilitación "à diriger des recherches", Universidad de Aix-Marseille.

Actualmente es profesor titular del Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile, director de Relaciones Internacionales del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, e investigador del Instituto Milenio Centro para la Regulación del Genoma.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada