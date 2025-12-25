A prisión influencer Jorge Matter, acusado de explotación sexual infantil y violación

El Juzgado de Garantía de Iquique (Región de Tarapacá decretó este jueves la medida cautelar de prisión preventiva contra el influencer Jorge Morales Iter, conocido públicamente como Jorge Matter, tras ser detenido y formalizado por una serie de delitos de extrema gravedad.

La investigación del Ministerio Público le imputa cargos por explotación sexual infantil, violación, abuso sexual de personas mayores y menores de 14 años, además de tráfico de drogas.

El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía Local al considerar que el imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas.

La fiscal a cargo del caso, Camila Albarracín, detalló que la indagatoria comenzó tras una denuncia presentada por un centro de atención a víctimas, según consignó La Tercera.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, los hechos delictivos se remontan al año 2021, periodo en el cual Morales Iter presuntamente contactó a una de las víctimas para iniciar un proceso de manipulación y abusos reiterados.

La persecutora precisó que el imputado utilizaba el suministro de drogas en distintas dosis como método para facilitar acciones de significación sexual, manteniendo este patrón de conducta durante varios años.

Fiscalía no descarta más víctimas

Dada la naturaleza del caso, las autoridades no descartan la existencia de más afectados, señaló La Tercera.

Basándose en testimonios de la víctima principal y en informes de profesionales de apoyo como psicólogos y trabajadores sociales, la fiscal Albarracín realizó un llamado público para que eventuales nuevas víctimas realicen las denuncias pertinentes ante la PDI o Carabineros.

Para profundizar en estas diligencias y recabar mayores antecedentes que permitan dimensionar el alcance total de los delitos, el tribunal otorgó un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación.