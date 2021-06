Hijo de Bélgica Castro se querella contra Catalina Saavedra y Esperanza Silva por herencia de su madre

Leonardo Mihovilovic, el único hijo de la actriz Bélgica Castro, presentó una querella contra las actrices Catalina Saavedra y Esperanza Silva por supuesta apropiación indebida de bienes heredados por su madre.

Según un reportaje de Chilevisión, el hombre detalló que en 2017, luego de que a su madre le diagnosticaran Alzheimer, Esperanza Silva dispuso de una cuidadora en su calidad de presidenta de Chile Actores. Pese a ello Mihovilovic aseguró haber estado constantemente presente junto a Castro y Alejandro Sieveking, hasta que tuvo que ausentarse durante ocho meses por una oportunidad laboral fuera de Santiago.

"Nos encontramos que un día cambiaron la chapa del departamento y esta señora que cuidaba a mi madre me dice que por orden de Chile Actores yo no podía entrar al departamento", reclamó Leonardo Mihovilovic.

Por su parte, Esperanza Silva respondió en el mismo reportaje que "nada de eso es cierto" y que "es parte de la chimuchina de este tipo de prensa que quieren hacer".

Marcela Soto, esposa de Mihovilovic y nuera de Castro, sostuvo que pudo entrar al departamento en algunas oportunidades, pero que "no me gustaba cómo cuidaban a Bélgica". Además indicó que en una oportunidad Alejandro Sieveking le confesó que "la Esperanza Silva me soluciona todo".

A fines de 2019 el dramaturgo fue diagnosticado con un cáncer y fue hospitalizado a comienzos de 2020. "Un día lo fuimos a ver", relató Mihovilovic, "y lo encontramos un poco ido, pero empezó a desesperarse y a decirnos 'me robaron mi platita'".

Un mandato

En febrero de 2020 Alejandro Sieveking firmó y entregó un mandato general a la actriz Catalina Saavedra. Bajo esta figura legal se realizó la venta del departamento donde vivían Sieveking y Bélgica Castro por un monto de $80 millones. La parte querellante asegura que dicho dinero jamás llegó a las manos del dramaturgo, si no que pasaron a través de un vale vista a la Fundación Gestionarte.

De acuerdo al reportaje, Saavedra dijo fuera de cámara que ella y Esperanza Silva se habían hecho cargo de la pareja durante los últimos años debido a la ausencia de Leonardo Mihovilovic.

"El departamento de Alejandro fue vendido por él en vida. Sobre las cosas del departamento no te voy a contestar porque no tengo idea", dijo Esperanza Silva. Sin embargo, Mihovilovic presentó un video en donde, asegura, aparece la actriz retirando bolsas de basura con ropa y bienes del departamento.

Pese a ello la actriz recibió una demanda civil para rendir cuentas por el mandato general que recibió por parte de Alejandro Sieveking. En tanto, Mihovilovic también interpuso una querella penal contra Saavedra y Silva por supuesta apropiación indebida.