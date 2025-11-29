Eliseo Salazar fue el anfitrión del karting de la Teletón en el norte
El expiloto animó la previa a la largada solidaria.
La Teletón 2025 continuó con sus actividades a lo largo del todo el país este sábado y el expiloto nacional Eliseo Salazar fue protagonista como el anfitrión de la acción solidaria sobre ruedas.
El otrora corredor de Fórmula 1 y rally presentó el karting que se desarrolla en Sierra Gorda, comuna de la región de Antofagasta.
Salazar compartió junto a la alcaldesa Adriana Rivera Vega, en una actividad que contó Carla Jara, Daniela Urrizola, Consuelo Schuster, Trinidad Cerda, el doctor Sebastián Ugarte y Rodrigo Gallina y Francisco "Chapu" Puelles.
🟠 Noticias Teletón: Eliseo Salazar prepara a los pilotos del Karting 2025— T13 (@T13) November 29, 2025
EN VIVO #Teletón2025 » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/QBJcVVAOCS