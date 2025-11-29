Eliseo Salazar fue el anfitrión del karting de la Teletón en el norte

La Teletón 2025 continuó con sus actividades a lo largo del todo el país este sábado y el expiloto nacional Eliseo Salazar fue protagonista como el anfitrión de la acción solidaria sobre ruedas.

El otrora corredor de Fórmula 1 y rally presentó el karting que se desarrolla en Sierra Gorda, comuna de la región de Antofagasta.

Salazar compartió junto a la alcaldesa Adriana Rivera Vega, en una actividad que contó Carla Jara, Daniela Urrizola, Consuelo Schuster, Trinidad Cerda, el doctor Sebastián Ugarte y Rodrigo Gallina y Francisco "Chapu" Puelles.