Andrea Kimi Antonelli, el joven campeón de la Fórmula 1, abrochó su décima victoria con el Gran Premio de Catar, penúltima fecha de la temporada 2026 realizado este fin de semana en el circuito de Lusail.

El italiano aprovechó el infortunio de su compañero, George Russell, quien lideraba la carrera desde la pole, pero que perdió la cabeza de carrera tras verse afectado por un increíble obstáculo en su monoplaza.

El británico enganchó un elemento publicitario en la segunda curva de la segunda vuelta. Su Mercedes comenzó a sufrir daño aerodinámico debido a un trozo de plumavit y tuvo que parar en la vuelta 35 para retirar el residuo.

Los mecánicos no pudieron retirarlo por completo y Russel terminó perdiendo diez segundos. Antonelli adelantó y firmó un tiempo de 1:23:58.209, a 31,476 segundos de su compañero Russell.

Más atrás, el británico Oscar Piastri llevó su McLaren a la tercera plaza tras contener a Max Verstappen (Red Bull), quien remató cuarto por delante de Lando Norris (McLaren).

También puntuaron los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, Isaac Hadjar (Red Bull), Liam Lawson (RB) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audio).

Respecto al resto de latinoamericanos, el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue 13°, el brasileño Rafael Câmara (Haas) 16° y el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) remató 18°.

La Fórmula 1 2026 terminará con el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina, el domingo 6 de diciembre a las 10:00 horas de Chile (13:00 GMT).