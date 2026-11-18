Un exactor de la recordada serie "BKN" fue captado "trabajando" como carterista en el metro de Milán, tres años después haber sido sorprendido en la misma labor en otro país.

Se trata de Luis Baeza Cáceres, un exactor que interpretó a "Albertito" en el programa de televisión y quien en 2023 había sido grabado robando por la cuenta de Instagram Patrulla Ciudadana BCN en Barcelona.

Ahora fue el creador de contenido Bilal Ragab, que se dedica a exponer y denunciar a pickpockets, quien lo captó en su cámara. Según se aprecia en el video, "Albertito" ve frustrado su plan por la advertencia en voz alta de Ragab mientras su compañero se acerca al comunicador amenazando "en chileno".

Posteriormente el hombre baja del vagón y Luis Baeza Cáceres comienza a insultar en italiano al creador digital, mientras lo invita a bajar del tren para irse a los golpes.

La publicación de Ragab se llenó de usuarios chilenos comentando y notando la presencia del exrostro de "BKN".