Entrenador de Los Leones: Este título pasa por competir muy bien cuando jugamos mal

Colegio Los Leones de Quilpué fue una visita no grata en el coliseo Municipal "Antonio Azurmendy", recinto que fue testigo de la victoria por un marcador de 85-50 sobre Club Deportivo Valdivia, que dejó la llevae 3-1 y le permitió al cuadro felino alzarse como campeones de la Liga Nacional de Básquetbol por segunda vez en su historia

En conversación con la transmisión oficial del duelo, el entrenador del club quilpueíno, Guillermo Frutos, remarcó que "hicimos el mejor partido defensivo de la temporada, ofensivamente estuvimos cerca de hacerlo y este título pasa por competir muy bien cuando jugabamos mal. Hemos tenido momentos de muy buen juego y otros que no, pero aún así competimos bien. También pasa por superar dificultades juntos"

Con respecto a las fortalezas que les permitieron obtener el trofeo, el estratego indicó que "el equipo siempre fue muy compacto, perdimos el tercer partido de la serie con Puente Alto que no esperábamos perder, lo mismo con Colo-Colo, venimos aquí después de hacer dos partidos muy serios en Quilpué y perdemos el tercero otra vez. La capacidad de recomponernos es la segunda clave".

Por su parte, el alero Darrol Jones destacó que "Fuimos un bloque durante todo el campeonato, en los momentos difíciles estuvimos más unidos, tuvimos excelentes extranjeros (el estadounidense Kiandre Gaddy y el neerlandés Terrence Bieshaar), compañeros de equipo, coach y asistentes (Alejandro Pérez y Diego García)".

"Todo el cuerpo técnico nos apoyó en todo momento, agradecerle a ellos por el compromiso y trabajo. Estoy contento y ahora a celebrar", finalizó el seleccionado nacional.