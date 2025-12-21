El cantautor Julio Zegers muere a los 81 años

El reconocido cantautor Julio Zegers Landa murió a los 81 años, según se confirmó este domingo.

El deceso del artista fue confirmado por la Municipalidad de El Monte, que compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Falleció Julio Zegers Landa (1944-2025). Con profundo dolor despedimos al destacado músico montino Julio Zegers Landa, arquitecto, publicista, compositor y cantautor ligado al movimiento del 'canto nuevo' en las décadas de 1960 y 1970", indicaron del municipio.

El artista, que se desarrolló como arquitecto y publicista, tuvo un importante rol en la música chilena, siendo uno de los grandes exponentes del movimiento del canto nuevo, corriente de los años 70 caracterizada por su respuesta a la represión cultural y general de la época.

En 2022, el músico fue reconocido como Figura Fundamental de la Música Chilena por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), destacando su aporte a la escena artística nacional.

Además, Zegers marcó un importante hito en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, convirtiéndose en ganador del certamen en dos ocasiones: sus temas "Canción a Magdalena" y "Los Pasajeros" obtuvieron el primer lugar en las ediciones de 1970 y 1973 respectivamente.