Despertó el campeón: Oklahoma City Thunder aplastó a Philadelphia 76ers y volvió al triunfo

Oklahoma City Thunder recuperó la memoria y la sonrisa este domingo. El vigente campeón de la NBA se impuso con autoridad por 129-104 ante Philadelphia 76ers en el Paycom Center, logrando sacudirse de una semana compleja marcada por dos caídas consecutivas frente a San Antonio Spurs.

El equipo dirigido por Mark Daigneault llegó al compromiso con la presión de haber perdido su racha positiva el martes en Texas (130-110) y el día de Navidad en casa (102-117). Los fantasmas de esos resultados sobrevolaron el recinto durante la primera mitad, la cual fue extremadamente pareja y registró hasta 12 empates en el marcador, con 76ers tomando la delantera en varios pasajes.

Acelerador a fondo y figuras

Tras el descanso, Oklahoma City Thunder cambió la marcha y sentenció el duelo. Chet Holmgren fue la gran figura del encuentro con una planilla de 29 puntos, 9 rebotes y 4 tapones, dominando la pintura en ambos costados. Su socio habitual, Shai Gilgeous-Alexander, aportó lo suyo con 27 unidades y 5 asistencias.

El aporte colectivo también fue clave: Aaron Wiggins sumó 15 puntos, Jalen Williams 14 y Ajay Mitchell 13. Por el lado de la visita, Tyrese Maxey intentó mantener a flote a su escuadra con 28 puntos, 5 asistencias y 4 robos, pero fue insuficiente ante el vendaval ofensivo del local en el complemento.

Con este triunfo, Thunder mejoró su récord a 27 victorias y 5 derrotas, manteniéndose como el mejor equipo de la Conferencia Oeste y de toda la liga, disipando las dudas que generó el doble tropiezo de la semana navideña.