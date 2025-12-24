Golpe a la mesa: Los Spurs humillaron al campeón y presentaron candidatura al anillo

San Antonio Spurs dejó de ser una promesa de futuro para convertirse en una amenaza real en el presente. El conjunto texano confirmó su estatus de contendiente al anillo tras derrotar por 130-110 a Oklahoma City Thunder, los actuales campeones de la NBA, logrando su segunda victoria sobre ellos en apenas dos semanas.

El triunfo fue una demostración de poderío colectivo, ya que ni siquiera necesitaron una actuación estelar de su máxima figura, Victor Wembanyama. El gigante francés salió desde el banco por sexto partido consecutivo para cuidar una lesión en la pantorrilla, aportando 12 puntos y 5 rebotes en 23 minutos.

La responsabilidad ofensiva recayó en Keldon Johnson, quien se transformó en el héroe de la noche con 25 puntos, bien secundado por Stephon Castle (24) y Harrison Barnes (20).

Un último cuarto demoledor

El partido se mantuvo parejo con 15 cambios de liderazgo hasta el tercer periodo. Sin embargo, los Spurs desataron un vendaval en el último cuarto, el cual ganaron por un parcial de 43-28. La defensa local anuló a Chet Holmgren (7 puntos) y dejó demasiado solo a Shai Gilgeous-Alexander, quien pese a sus 33 unidades no pudo evitar la caída de los campeones.

El Frost Bank Center vivió una atmósfera de playoffs, con la grada coreando "oes" en los minutos finales, celebrando el fin de una larga travesía por el desierto tras seis temporadas con balance negativo. Ahora, con un récord de 22-7, los Spurs miran de igual a igual a los Thunder (26-4) y ya piensan en el tercer asalto que se vivirá el día de Navidad en Oklahoma.