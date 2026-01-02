Kevin Durant brilló ante su exequipo en contundente victoria de Houston Rockets

La jornada de Año Nuevo en la NBA tuvo un protagonista excluyente. Kevin Durant regresó a la que fue su casa entre 2019 y 2023 y lideró con jerarquía el cómodo triunfo de Houston Rockets por 120-96 sobre Brooklyn Nets en calidad de visitante.

El "Durantula" no tuvo piedad con su antiguo club. El alero firmó una planilla de 22 puntos y 11 asistencias, con un 8 de 15 en tiros de campo. Su actuación fue determinante, especialmente en el segundo cuarto, donde exhibió su arsenal técnico para encaminar la victoria de su escuadra.

Con este resultado, Houston Rockets prolongó su excelente momento de forma. El equipo sumó su cuarto triunfo consecutivo, elevando su registro a 21 victorias y 10 derrotas, marca que lo consolida como la cuarta mejor fuerza de la Conferencia Oeste.

Además del aporte de Durant, los texanos contaron con una sólida presentación del turco Alperen Sengun. El pívot se benefició de la visión de juego de su compañero y cerró el encuentro con 20 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, contribuyendo al 57% de efectividad de campo que tuvo el equipo.

En la vereda opuesta, el panorama es complejo para el técnico español Jordi Fernández. Brooklyn Nets sufrió su segundo revés al hilo y cayó a un récord de 10-21, ubicándose en la antepenúltima plaza de la Conferencia Este. El equipo sintió la baja de Michael Porter Jr. por problemas de salud y tuvo en Cam Thomas (21 puntos) a su mejor mano.

Ahora, Houston Rockets se prepara para un desafío mayor, ya que enfrentará un derbi texano ante Dallas Mavericks antes de recibir a Phoenix Suns. Por su parte, Brooklyn Nets viajará a la capital para medirse contra Washington Wizards.