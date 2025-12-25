Síguenos:
Los Spurs volvieron a imponerse y arruinaron la Navidad de Oklahoma City Thunder

Publicado: | Fuente: YouTube
San Antonio Spurs ratificó su dominio reciente sobre Oklahoma City Thunder y lo derrotó por 117-102 en la jornada navideña de la NBA, sumando su tercera victoria ante el vigente campeón en menos de dos semanas. Liderados por De’Aaron Fox y con un sólido aporte de Victor Wembanyama, los texanos consolidaron su gran momento y profundizaron las dudas de los Thunder, que volvieron a sufrir una noche poco efectiva de Shai Gilgeous-Alexander.

