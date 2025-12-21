Agenda navideña de la NBA: Los partidos que se jugarán el jueves 25 de diciembre

La NBA tendrá este jueves 25 de diciembre su tradicional jornada de Navidad, con la disputa de cuatro espectaculares duelos para celebrar esta fecha.

La jornada navideña arrancará a las 14:00 horas, con los Knicks recibiendo a Cleveland Cavaliers en el mítico Madison Square Garden de Nueva York; y el plato fuerte de la noche será en el Staples Center, con Los Angeles Lakers enfrentando a Houston Rockets en uno de los clásicos de la Conferencia Oeste.

Además, el campeón Oklahoma City Thunder, líder del Oeste, enfrentará al tercero de la tabla, San Antonio Spurs.

Revisa la programación de la NBA para la Navidad: