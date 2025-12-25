Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.0°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Los Warriors celebraron la jornada navideña de la NBA con sólido triunfo ante Mavericks

Publicado: | Fuente: YouTube
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Golden State Warriors se impuso este miércoles por 126-116 a Dallas Mavericks en la jornada navideña de la NBA, apoyado en un mejor funcionamiento colectivo y aprovechando la temprana salida de Anthony Davis por lesión. Aunque Stephen Curry tuvo una noche discreta desde el perímetro, los de la Bahía controlaron el partido de principio a fin y sumaron un triunfo clave en su lucha por los puestos de postemporada en el Oeste.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados