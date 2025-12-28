Síguenos:
Tópicos: Deportes | Baloncesto | NBA

[VIDEO] Directo a los golpes: La pelea en pleno partido entre Pelicans y Suns

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La incidencia marcó el partido de la Conferencia Oeste.

[VIDEO] Directo a los golpes: La pelea en pleno partido entre Pelicans y Suns
Jose Alvarado y Mark Williams fueron expulsados del partido entre los New Orleans Pelicans y los Phoenix Suns en la NBA, tras pelease a puñetazos en el centro de la cancha del Smoothie King Center de Nueva Orleans.

Faltaban poco más de dos minutos para el final del tercer cuarto del partido –que los Suns terminaron ganando por 114-123– cuando se produjo el enfrentamiento entre ambos jugadores, tras el cobro de una falta y un empujón.

Alvarado se volteó hacia los árbitros para protestar cuando Williams le dio un empujón. Acto seguido, se giró para enfrentarse al espigado pívot de los Suns, pese a estar en clara desventaja respecto a la estatura.

Se desató una pelea con varios golpes al aire, aunque un puñetazo de Alvarado aparentemente impactó en la cara de Williams. Ambos fueron expulsados por los árbitros.

- Revisa el momento:

