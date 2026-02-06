La boxeadora Imane Khelif responde a sus críticas: No soy transgénero, mi diferencia es natural

La boxeadora argelina y campeona olímpica en Paris 2024, Imane Khelif afirmó que siguió tratamientos hormonales para bajar su nivel natural de testosterona y que hará las pruebas que sean necesarias para participar de los Juegos de Los Angeles 2028.

"Todos tenemos genética diferente, niveles hormonales diferentes. No soy transgénero. Mi diferencia es natural. Soy quien soy. No he hecho nada para cambiar la forma en que la naturaleza me hizo", manifestó Khelif en una entrevista al diario deportivo L'Equipe.

La argelina precisó que tiene un fenotipo femenino, pero posee el gen SRY, un indicador de masculinidad, de manera "natural". "La gente no lo sabe, pero ya he bajado mis niveles de testosterona para las competiciones", desveló la deportista.

La boxeadora de 26 años, que vive y entrena en París, aseguró que no tiene "miedo" de someterse a pruebas médicas."Para los próximos Juegos, si tengo que hacerme una prueba, me la haré. No tengo ningún problema con eso", aseguró.

Su medalla de oro olímpica en los Juegos de París desató una polémica mundial, alimentada por el presidente estadounidense Donald Trump, y el multimillonario Elon Musk, que insinuaron que era una atleta transgénero y que no debería permitírsele competir en pruebas femeninas.

"Lo que me pasó fue demasiado para mí. Lo que más me dolió fue que tengo una familia. Esta controversia tuvo un gran impacto en mi vida. No miro las redes sociales; me di cuenta de que eran un espacio donde la gente podía atacarte sin conocerte y eso es peligroso", reflexionó.