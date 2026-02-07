Incendio afectó a vivienda de dos pisos en el centro de Santiago

Un incendio afectó a una vivienda de dos pisos ubicada en la intersección de Santa Elvira con San Francisco, en el centro de Santiago, donde 13 compañías de Bomberos fueron desplegadas en su combate.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago informó que cuenta con el apoyo de una unidad proveniente del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, con el propósito de contener las llamas y evitar que el siniestro se extendiera hacia edificaciones cercanas.

Las maniobras en el lugar están siendo coordinadas por el Segundo Comandante de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Sako, quien informó la finalización de la segunda alarma de incendio.

Hasta el momento no se registran personas lesionadas, mientras los equipos de emergencia evalúan los daños provocados por el siniestro.