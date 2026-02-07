Incendio arrasó con la casa de la familia influencer "Campito Silvestre"

La familia conocida en redes sociales como El Campito Silvestre (@campitosilvestre) informó a sus seguidores que perdió por completo su vivienda a raíz de un incendio ocurrido la noche de este viernes.

Según un video publicado en sus plataformas, las llamas consumieron la casa y dejaron a la familia sin sus pertenencias. Luz, la madre de la familia, contó que incluso se quemaron sus animales.

En el registro compartido, los integrantes de El Campito Silvestre, que se hicieron conocidos por su contenido sobre vida en el campo y actividades familiares, observan cómo el fuego consume su hogar.

"No sé qué pasó en verdad, por qué se formó este incendio. No alcanzamos a sacar nada. Nos quedamos con lo puesto", relata Luz en el registro.

"No queda nada de la casa, queda solo la estructura", agregó.

La Municipalidad de El Carmen compartió a través de sus redes sociales una cuenta para realizar donaciones a la familia.

Karina Oyarce

Rut 18.449.160-5

Cta Chequera Electrónica (Vista)

N° 4345 6130 4600 1208