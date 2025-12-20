Síguenos:
Tópicos: Deportes | Boxeo | Boxeo internacional

Jake Paul sufrió doble fractura de mandíbula en su derrota con Anthony Joshua

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El youtuber devenido en boxeador debió ser operado de urgencia.

Jake Paul sufrió doble fractura de mandíbula en su derrota con Anthony Joshua
 @jakepaul (Instagram)
Jake Paul no solo lamentó una aplastante derrota por nocaut ante el boxeador británico Anthony Joshua; también sufrió doble fractura de mandíbula en el combate que duró seis asaltos.

El youtuber fue trasladado al Hospital Universitario de Miami para ser intervenido de urgencia, siendo necesarias dos placas de titanio en cada lado de su mandíbula y la extracción de algunos dientes.

"Todo salió bien. Gracias por todo el cariño. Mucho dolor y rigidez. Tengo que beber líquidos durante siete días", contó el propio Paul en sus redes sociales.

De todas formas, valoró el poder haber enfrentado al dos veces campeón mundial: "Gran experiencia. Me encanta este deporte. Es tiempo de descansar, recuperarse y volver al peso crucero. ¿Con quién quieres verme pelear?", escribió.

