Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago14.5°
Humedad79%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Boxeo | Boxeo internacional

Anthony Joshua barrió con Jake Paul tras vencer por nocaut en el sexto asalto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El excampeón mundial pesado se impuso en el sexto asalto ante el youtuber estadounidense.

Anthony Joshua barrió con Jake Paul tras vencer por nocaut en el sexto asalto
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El excampeón mundial de boxeo Anthony Joshua (29-4) impuso la lógica de su profesionalismo tras derrotar por nocaut técnico al youtuber Jake Paul (12-2) este viernes en el Kaseya Center de Miami, cerrando la pelea en el sexto de los ocho asaltos pactados.

Desde los primeros rounds, el británico marco diferencias ante un oponente que optó por una estrategia más defensiva, con constante desplazamiento y escasa iniciativa. No fue hasta el quinto episodio, donde el estadounidense sufrió la primera caída que significó un preludió en el desenlace.

En el sexto round, Joshua aceleró definitivamente y castigó con dureza, provocando nuevas caídas hasta que el árbitro decidió detener la pelea tras un potente derechazo que dejó a Paul tendido en la lona.

Tras el combate, el influencer reconoció que sufrió una fractura en el maxilar producto de la seguidilla de golpes recibidos.

Con esta victoria, Joshua sumó su triunfo número 29 como profesional, 26 de ellos por la vía rápida, y dejó atrás un largo periodo sin actividad tras su última presentación en 2024. Paul, en tanto, acumuló la segunda derrota de su carrera.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada