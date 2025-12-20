Anthony Joshua barrió con Jake Paul tras vencer por nocaut en el sexto asalto

El excampeón mundial de boxeo Anthony Joshua (29-4) impuso la lógica de su profesionalismo tras derrotar por nocaut técnico al youtuber Jake Paul (12-2) este viernes en el Kaseya Center de Miami, cerrando la pelea en el sexto de los ocho asaltos pactados.

Desde los primeros rounds, el británico marco diferencias ante un oponente que optó por una estrategia más defensiva, con constante desplazamiento y escasa iniciativa. No fue hasta el quinto episodio, donde el estadounidense sufrió la primera caída que significó un preludió en el desenlace.

En el sexto round, Joshua aceleró definitivamente y castigó con dureza, provocando nuevas caídas hasta que el árbitro decidió detener la pelea tras un potente derechazo que dejó a Paul tendido en la lona.

Tras el combate, el influencer reconoció que sufrió una fractura en el maxilar producto de la seguidilla de golpes recibidos.

Con esta victoria, Joshua sumó su triunfo número 29 como profesional, 26 de ellos por la vía rápida, y dejó atrás un largo periodo sin actividad tras su última presentación en 2024. Paul, en tanto, acumuló la segunda derrota de su carrera.