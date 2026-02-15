¿Cuándo y dónde ver el Valparaíso Cerro Abajo 2026?

Este domingo 15 de febrero, el mundo del downhill urbano vuelve a vibrar con la tradicional competencia Valparaíso Cerro Abajo, que con la edición 2026 alcanzará un historial de 22 versiones.

Como ya es icónico, el descenso ciclístico tendrá como objetivo llegar hasta la Plaza Aníbal Pinto, en el menor tiempo posible, luego de 1,64 kilómetros y un descenso en altura de 230 metros desde el Cerro Cárcel.

La competencia arrancará a las 15:15 horas, con transmisión de TVN en su señal televisiva entre las 15:00 y 17:00. Además, la emisora estatal desde las 13:00 horas realizará una previa en su canal de YouTube.

Por otra parte, Red Bull tiene programada su propia transmisión en Youtube a partir de las 15:00 horas, al igual que TNT Sports en su respectivo canal de la mencionada plataforma de videos.