Sismo 6,1 se percibió en varias regiones del país

Un sismo se percibió a las 10:34 horas de este jueves entre las regiones de Atacama y Ñuble.

La magnitud fue de 6,1 y su epicentro se situó 13 kilómetros al oeste de Punitaqui (Región de Coquimbo), según el informe del Centro Sismológico Nacional (CSN), dependiente de la Universidad de Chile.

El hipocentro, en tanto, se localizó a 54 kilómetros de profundidad.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que "las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) catalogó el temblor como un movimiento de "mediana intensidad", al haber alcanzado los VI grados Mercalli en la Región de Coquimbo.

A continuación, la lista de intensidades en la escala de Mercalli, región por región:

Región de Atacama

Alto del Carmen: V

Vallenar: V

Tierra Amarilla: IV

Copiapó: IV

Freirina: IV

Huasco: IV

Caldera: III

Región de Coquimbo

La Serena: VI

Canela: VI

Coquimbo: VI

Paiguano: VI

Vicuña: VI

Monte Patria: VI

Ovalle: VI

Punitaqui: VI

Rí­o Hurtado: VI

Los Vilos: IV

Región de Valparaíso

Puchuncaví­: V

Viña del Mar: IV

Región Metropolitana de Santiago

Santiago: III

Colina: III

Tiltil: III

Curacaví­: III

María Pinto: III

Independencia: III

Pudahuel: III

Quilicura: III

Quinta Normal: III

San Miguel: III

Talagante: III

Puente Alto: II

Peñaflor: II

Región del Libertador Bernardo O'Higgins

Rancagua: II

Región de Ñuble

Chillán: III

La Serena: Sismo generó alarma entre turistas y comerciantes en plena temporada estival

El fuerte sismo provocó momentos de alta tensión en el sector costero de La Serena. Turistas y residentes que disfrutaban de la jornada en la Avenida del Mar vivieron instantes de incertidumbre, lo que llevó a varios establecimientos comerciales a cerrar sus puertas de manera temporal.

La evacuación espontánea de locales y playas generó preocupación entre los presentes, mientras los locatarios trabajaban para calmar a los transeúntes y evitar accidentes durante el desalojo de los recintos ante el temor de una emergencia mayor.

Pese al susto inicial, especialmente notable entre los visitantes extranjeros, la situación comenzó a normalizarse tras confirmarse que el movimiento telúrico no presentaba condiciones para un tsunami.

Actualmente, la Avenida del Mar luce con un ambiente de tranquilidad, con los bañistas informados sobre las vías de evacuación ante cualquier eventualidad futura.

Desprendimientos de rocas en Punitaqui

El sismo de magnitud 6,1, con epicentro en la zona de Punitaqui, provocó desprendimientos de roca en la Cuesta de Los Mantos, en la Ruta D-605, lo que obligó a suspender momentáneamente el tránsito y habilitar solo una vía con precaución.

"Coordinamos la ayuda de maquinaria para despejar la ruta, ya debería llegar al sector", explicó el alcalde de Punitaqui Pedro Araya, en Radio Cooperativa.

La autoridad comunal señaló que, pese a la intensidad del movimiento, no se reportan daños en viviendas ni interrupciones de servicios básicos: "Hasta ahora está todo normal acá, tenemos electricidad, tenemos agua", afirmó, aunque advirtió que se mantienen atentos ante eventuales réplicas.