Américo reapareció sobre un escenario tras escándalo con Yamila Reyna

El cantante Américo apareció sobre un escenario tras la escandalosa semana en la que terminó su relación con la actriz Yamila Reyna, con acusaciones de violencia incluidas.

El músico fue una de las atracciones de la Fiesta de la Vendimia de Palmilla 2026, evento que marcó su primera aparición pública tras el mediático quiebre amoroso.

"Soy muy malo para hablar y sé que a lo mejor se espera que pueda decir algo. Han sido días muy difíciles, muy duros para mi y para otros también. Me ha tocado ver, leer, escuchar un montón de cosas con mucho dolor y decepción, pero también con paciencia", aseguró Américo.

La voz de "El embrujo" agregó visiblemente emocionado que "estuve esperando todos estos días para estar en mi lugar seguro, el escenario, para poder expresar un poco de mis sentimientos".

Luego pidió al público que le permitieran "dedicarme este show a mi mismo porque en cada canción sé que voy a experesar todo lo que siento... y con mucho respeto pido también por Yamila".

Además recomendó a la prensa de espectáculos que "les voy a pedir que me dejen hacer mi trabajo".

"Aprovecho de pedirle a los amigos de la prensa y a mi mismo un poco de tregua, de respeto por una historia preciosa de la cual todos fueron testigos, una historia que fue real, pero se acabó. No esperaba que acabara de esta forma, esperaba que no se acabara. Pero así es la vida", concluyó Américo.