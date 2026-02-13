La decadente reacción de Arturo Ruiz-Tagle al recibir pifias en festival de Puerto Montt

Una noche de terror vivió el humorista Arturo Ruiz-Tagle durante su presentación en el Festival Capital Puerto Montt 2026, donde recibió sonoras pifias y terminó enfrentado con el público.

Según reporta La Cuarta, el comediante antecedió el show del popular reggaetonero chileno Sinaka ("ALÓ,Senda bellakona") y fue pifiado durante buena parte de su actuación.

Cuando el público comenzó a corear "fome", Ruiz-Tagle perdió la paciencia y los enfrentó directamente: "soy fome... pifien más fuerte, ¿a ver?", respondió molesto.

"Los comunistas que están allá atrás", agregó, mientras hacía gestos obscenos con su mano y un clásico "Pato Yáñez". "Aprovecha la lancha y te vas a Cuba", continuó.

Luego de varios minutos el comediante asumió que "soy súper fome, pero acá hay gente que está cagada de la risa y ustedes le están faltando el respeto". Finalmente se despidió sin risas y con la frase "no al aborto, sí a la vida".