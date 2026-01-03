"Mi vida nunca será la misma": Karateca venezolana relató traumática experiencia en bombardeo

La karateca venezolana Yorgelis Salazar relató su traumática experiencia durante el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela, que culminó con la detención de Nicolás Maduro.

La deportista se encontraba en uno de los puntos que más sufrió los ataques: El complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas. "Mi vida nunca será la misma después de estos días. Nosotras estamos bien, pero fue una pesadilla. Gracias a Dios, ya logramos salir de Fuerte Tiuna", expresó visiblemente afectada.

Además, compartió imágenes y videos del bombardeo en sus redes sociales, donde se mostró consternada tras ver las explosiones y las columnas de humo que se elevaban desde el complejo militar.

La karateca venezolana Yorgelis Salazar fue elegida como "Atleta del Año Femenino 2025" por el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela (CPD), tras cerrar el año como la cuarta mejor del mundo en la categoría -50 kg según el ranking de la Federación Internacional de Karate (WKF).