La U logró revitalizador triunfo ante Coquimbo en el primer duelo tras la salida de Meneghini

Universidad de Chile tuvo este sábado un revitalizador triunfo por 0-1 sobre Coquimbo Unido en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", por la séptima fecha de la Liga, en el primer partido del equipo tras la salida del técnico Francisco "Paqui" Meneghini.

El primer tiempo fue dominado por los locales, que salieron en busca de la apertura del marcador. Su llegada más peligrosa llegó al minuto 26, cuando Francisco Salinas remató de forma violenta dentro del área y la pelota se estrelló en el travesaño, salvando a la U.

Por su parte, los azules también tuvieron un remate que pegó en el horizontal, que fue un tiro libre de Marcelo Morales, lo que salvó a los "Piratas" y permitió que ambos equipos se fueran al descanso con el marcador en igualdad.

En la segunda parte, el cuadro dirigido interinamente por Jhon Valladares logró asentarse mejor en la cancha e igualar las acciones. Hasta que, en el minuto 76, Maximiliano Romero aprovechó un buen pase de Agustín Arce para abrir el marcador a favor del equipo universitario.

En los minutos finales, el "Pirata" dominó y fue en busca del empate con múltiples llegadas, pero no pudo anotar. De esta forma, los locales sumaron una nueva derrota como local en el torneo nacional.

Con este resultado, Universidad de Chile sumó su segunda victoria en la Liga de Primera y escaló hasta el sexto lugar con 10 puntos, mientras que Coquimbo Unido se quedó en el octavo puesto con 9 unidades.

El siguiente partido será por la Copa de la Liga, por lo que el "Romántico Viajero" se medirá como local ante Deportes La Serena el viernes 20 de marzo a las 18:00 horas, mientras que los "Piratas" visitarán a Colo Colo el sábado 21 de marzo a las 18:00 horas