Tópicos: Magazine | Personajes

Exponen chats subidos de tono entre Trini Neira y Camilo Huerta: "Me saqué el gusto"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Marité Matus, exesposa de Huerta, aseguró que hubo un romance con la hija de Pamela Díaz.

Exponen chats subidos de tono entre Trini Neira y Camilo Huerta:
En portada

Una guerra de declaraciones cruzadas ha generado el rumor de un romance entre el exchico reality Camilo Huerta y Trini Neira, hija de Pamela Díaz y Manuel Neira.

Todo comenzó cuando Huerta reapareció públicamente en el programa "Sin Editar" de Pamela Díaz, donde habló de su extinto matrimonio con Marité Matus, donde señaló que "pensé casarme para toda la vida. Yo pensaba que había encontrado a mi mujer, que el destino me había dado esta oportunidad".

Esos dichos molestaron a Matus, quien replicó asegurando que su exmarido y la hija de Díaz habían tenido un affaire y que tenía chats entre ambos para probarlo. La periodista Paula Escobar conversó con Matus y expuso a través de sus redes sociales el contenido de estas conversaciones.

"Lo único que puedo decir es que Camilo le dice a Trinidad 'esto es sin enamorarse', por otro lado, le dice 'me saqué el gusto', de ahí en más, es una cosa de alto calibre", dijo Escobar sobre los chats revelados por Marité Matus.

Por su parte Pamela Diaz asegura que Trini le negó haberse involucrado amorosamente con Camilo Huerta, aunque indicó que "no meto las manos al fuego ni por mi hija, menos por Huerta".

