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Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Carabineros

San Bernardo: Carabinero abatió a joven y desató malestar entre vecinos

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Según la versión policial preliminar, el efectivo disparó contra la víctima de 26 años porque eludió una fiscalización e intentó atropellarlo.

Cercanos refutan aquel relato, pues el fallecido es un padre de familia sin antecedentes, y estaba manejando su propio auto.

San Bernardo: Carabinero abatió a joven y desató malestar entre vecinos
 Bryan Gálvez, Cooperativa

Un gran contingente policial resguarda el sitio del suceso, tras controlar incidentes causados por algunos vecinos.

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Un carabinero dio muerte a un joven de 26 años la noche de este viernes, lo que llevó a algunos de sus vecinos a provocar incidentes en la comuna de San Bernardo.

Según la versión policial preliminar, mientras manejaba un auto, el hombre se negó a un control de identidad e intentó atropellar al funcionario, por lo que el efectivo le disparó con su arma de servicio, en la esquina de Santa Carolina con Paso Drake.

Consultado sobre si el conductor fue seguido hasta ese lugar, Carabineros se limitó a señalar que la dinámica del hecho es materia de investigación.

Por lo pronto, la víctima fue identificada como el padre de un bebé y una niña, además de confirmarse que no tiene antecedentes policiales, y que el vehículo en el que circulaba estaba a su nombre.

De acuerdo con un amigo del joven, "nosotros íbamos a jugar a la pelota" en la noche, y poco antes de su muerte, "le pedí que me mandara la ubicación por WhatsApp para juntarnos. Me la mandó y en un lapso se quedó como pegada".

"Entonces vine a ver qué pasaba, y cuando voy llegando, una señora dice que 'él lo mató'. Me asomé y vi a un carabinero haciéndole reanimación (a la víctima). Le pregunté a otro carabinero qué había pasado, me dijo 'no puedo darte información' y sacó la pistola", acusó el afectado.

Este relato ha sido corroborado por otros cercanos y vecinos, entre ellos, algunos que agredieron a los efectivos durante el procedimiento, motivando el uso de carros lanzaagua y lanzagases en el sector.

Tras controlar los incidentes, un gran contingente de Carabineros quedó resguardando el sitio del suceso, donde personal de Fiscalía ya se desplegó para desarrollar las primeras diligencias.

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