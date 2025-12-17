Alexis lamentó con Sevilla dura eliminación ante Alavés en la Copa del Rey

Sevilla, con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como suplentes, quedó eliminado prematuramente de la Copa del Rey tras caer por 1-0 ante Deportivo Alavés en Mendizorroza, por los dieciseisavos de final.

El equipo dirigido por Matías Almeyda sufrió el repliegue en la primera mitad ante un local que asumió el protagonismo. A partir de ahí vinieron las opciones más claras que forzaron las intervenciones del portero griego Odysseas Vlachodimos.

De cara al segundo tiempo se mantuvo la tónica y, sobre la recta final, un penal fue cobrado con efectividad por Carlos Vicente (79') para la solitaria diferencia.

Almeyda intentó cambiar el destino del partido con el tardío ingreso de Sánchez tras el gol, pero el chileno quedó corto de tiempo como para dar vuelta el resultado.

En los minutos finales, tuvo una opción con un cabezazo que pasó cerca del palo, en la más cerca que tuvo Sevilla de estirar la definición.

Suazo, por su parte, observó todo el compromiso desde la banca.

Con esta derrota, Sevilla cerró su participación en la Copa del Rey y deberá reenfocarse en La Liga, donde su próximo desafío será ante el poderoso Real Madrid este 20 de diciembre en el "Santiago Bernabéu", a partir de las 17:00 horas (20:00 GMT).