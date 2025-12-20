Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Alexis Sánchez alcanzó los 100 partidos en La Liga de España durante la visita de Sevilla a Real Madrid

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno lleva 12 partidos en La Liga con el conjunto de Andalucía.

El resto de encuentros los jugó con Barcelona entre 2011 y 2014.

Alexis Sánchez alcanzó los 100 partidos en La Liga de España durante la visita de Sevilla a Real Madrid
El chileno Alexis Sánchez sumó un nuevo hito en su carrera este sábado, al alcanzar la cifra de 100 partidos en La Liga de España, al ser titular en la visita de Sevilla a Real Madrid.

"Maravilla", de 37 años, registró su duelo número 12 con los andaluces, los cuales se sumaron a los 88 partidos que disputó con Barcelona entre 2011 y 2014.

En el balance global, Alexis fue titular en 70 de los 100 partidos disputados en La Liga de España, con 40 goles en total y 25 asistencias.

Alexis también superó el centenar de partidos en liga en la Serie A y la Premier League. En Italia, jugó 210 partidos en total, considerando sus pasos por Udinese e Inter de Milán; y en Inglaterra, registró 154 encuentros (122 en Arsenal y 34 en Manchester United).

