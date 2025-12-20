Niño de 6 años murió tras ser atropellado en Llay-Llay

Un niño de 6 años murió este sábado tras ser atropellado por una camioneta en la comuna de Llay Llay, Región de Valparaíso.

Según la información policial, la tragedia, ocurrida en el kilómetro 90,5 de la Ruta 5 Norte, se desencadenó cuando el menor -que se encontraba en las cercanías de la calzada- fue impactado por un vehículo conducido por un adulto.

Tras los primeros antecedentes recabados, se dio cuenta que la víctima vivía junto a su familia a un costado de la ruta y que, al momento del accidente, se encontraba jugando con su hermana de 17 años.

En un descuido, el pequeño habría salido repentinamente hacia la vía sin que el conductor lograra evitar el atropello.

A pesar de la rápida atención de equipos de emergencia, el menor perdió la vida por la gravedad de sus lesiones. (FOTO: ATON)

Tras el accidente, personal de Carabineros y del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) acudieron al lugar para atender la situación.

En el sitio, se constató la extrema gravedad de las lesiones del niño, que incluían múltiples fracturas, siendo trasladado de urgencia al Hospital San Camilo de San Felipe.

En el centro asistencial, el niño permaneció internado en un estado crítico y con pronóstico de riesgo vital. Pese a los esfuerzos del equipo médico, el menor perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

"Carabineros adoptó el procedimiento de rigor y continúa con las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias exactas de este lamentable hecho", informó el mayor Gonzalo Medina.