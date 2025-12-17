Alexis Sánchez y su pareja Alexandra Litvinova compartieron que ya fueron padres

Tras una larga espera, Alexis Sánchez y su pareja Alexandra Litvinova anunciaron el nacimiento de su primer hija.

Luego de confirmar el embarazo de Litvinova hace un tiempo en redes sociales, durante este miércoles la modelo compartió la primera foto junto a su bebé.

A pesar de que aún no se conocen detalles del nacimiento, se pudo ver feliz a ambos en medio de este bello momento.

En la imagen compartida en Instagram, se puede ver a la pareja besándose y al bebé en brazos, mientras que en la segunda se aprecia un pie del primer hijo del "niño maravilla".