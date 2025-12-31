En Brasil aseguraron que Alexis Sánchez fue ofrecido a Corinthians e Inter de Porto Alegre

Alexis Sánchez tuvo un gran comienzo en Sevilla, pero tras sufrir una lesión, el delantero chileno no ha podido mostrar el mismo gran nivel y en las últimas semanas se ha llenado de duras críticas en España, lo que lo puse en la órbita del fútbol brasileño.

Y si bien el goleador histórico de la Roja tiene contrato vigente con el cuadro andaluz hasta el 30 de junio del 2026, nuevamente fue vinculado con un posible regreso a Sudamérica.

Es que el medio RTI Esporte dio a conocer que el tocopillano fue ofrecido por medio de un "intermediario" a dos clubes grandes del fútbol brasileño.

Según la publicación, el martes se puso el nombre del nacional en Corinthians e Internacional de Porto Alegre, para que evalúen un posible fichaje en 2026.

"La operación aún se encuentra en una fase inicial y, por el momento, no se ha presentado ninguna propuesta formal a ninguna de las partes", sostuvo el medio brasileño, que agregó que "ambos evalúan los valores y las condiciones contractuales para valorar la viabilidad de una posible negociación".

"Las directivas de Corinthians e Internacional tratan el tema con cautela y, por ahora, solo analizan el panorama, sin iniciar conversaciones oficiales con el equipo del jugador", sentenció la publicación.