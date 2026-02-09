Entrenador de Sevilla defendió a Alexis Sánchez tras pifias de la hinchada

Matías Almeyda, director técnico de Sevilla, salió en defensa del delantero nacional Alexis Sánchez luego de que recibiera una sonora silbatina de los hinchas cuando ingresó en el empate ante Girona.

Corría el minuto 74 cuando el estratego le ordenó al "Niño Maravilla" que entrara al campo de juego en lugar del nigeriano Akor Adams, movimiento que no fue del agrado de la fanaticada nervionenese.

En conferencia de prensa, el adiestrador del cuadro blanquirrojo expresó que "respeto lo que puedan llegar a decir y sé por qué tomo las decisiones sé quién salta más, quién tiene más tiempo para cabecear y no importa si uno mide dos metros y el otro 1,60".

En esa misma línea, el argentino remarcó que "hay una historia detrás de Alexis Sánchez y creía oportuno su ingreso faltando diez minutos, que algo podía llegar a lograr. Nada te garantiza que porque sea gente alta vaya a hacer gol de cabeza; de hecho, todavía ni uno hemos hechos. Porque tampoco los centros eran buenos. Y aparte me equivoco".

Con este resultado, el elenco andaluz quedó 13° con 25 puntos, tres por arriba de la zona de descenso. Este sábado a las 14:30 horas, Sevilla de Suazo y Sánchez se verá las caras con Deportivo Alavés, otro conjunto comprometido en la lucha por la permanencia.