Marca destacó rol de líder de Sánchez en Sevilla: "Cuando Alexis habla, toca escuchar"

Aunque Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo salió derrotado de su visita a Real Madrid, el "Niño Maravilla" no solo cosechó elogios por su actuación en la cancha sino también por sus declaraciones tras el cotejo disputado en el estadio "Santiago Bernabéu".

Es que a diferencia de su entrenador Matías Almeyda y algunos compañeros que se centraron en criticar el desempeño del árbitro, el atacante optó por valorar la presentación del elenco blanquirrojo y se mostró optimista de cara al resto de la temporada.

"Alexis señala el camino en su partido 100 en La Liga", título el prestigioso diario Marca, que además detalló que "el chileno, el mejor del equipo en el Bernabéu, pide constancia para ser un equipo fuerte".

En la publicación, el portal resaltó que "cuando Alexis Sánchez habla, toca escuchar. El futbolista chileno, que el pasado viernes cumplió 37 años, fue titular en el once del Sevilla ante Real Madrid y aguantó el partido entero siendo el único capaz de organizar a Sevilla en ataque".

Asimismo, valoró que "Alexis no entró en polémicas arbitrales tras el partido, pero sí lanzó un mensaje a sus compañeros pidiendo continuidad, que la buena puesta en escena ante Real Madrid no sea solo en escenarios importantes y días señalados".

Por último, la nota finalizó señalando que "Sevilla espera el regreso de César Azpilicueta. En los últimos días del mercado de fichajes, Antonio Cordón (director de fútbol) cerró las incorporaciones del atacante chileno y del defensa navarro a coste cero para aportar veteranía a un equipo plagado de futbolistas jóvenes. "La edad es un número", dijo en unas declaraciones Alexis. Pero también es experiencia y a veces hay que saber escuchar".