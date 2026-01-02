Prensa española apuntó que renovación de Alexis Sánchez no es prioridad en Sevilla
El atacante chileno termina contrato a mitad de año.
Medios españoles anunciaron que la renovación de Alexis Sánchez no es prioridad en Sevilla. El atacante chileno termina contrato a mitad de este año.
Crecen las dudas sobre el futuro de Alexis Sánchez en Sevilla. Así lo anunció el medio Diario de Sevilla, el cual fue tajante "Alexis se marcha", aseguró en una nota sobre los futbolistas que podrían negociar como agentes libres.
De todas maneras, el citado medio apuntó que "el chileno, que llegó a la capital andaluza procedente de Udinese italiano, tiene contrato hasta este mismo verano -europeo-, aunque su continuidad podría darse dependiendo de su rendimiento en el segundo tramo de la temporada".
Por su parte, el medio El Desmarque indicó que "aunque por momentos sus prestaciones fueran positivas, el Sevilla FC también deberá sopesar qué hacer con Alexis Sánchez, quien terminará la temporada con 38 años. Y no parece que vaya a continuar".
Es importante mencionar que el propio porvenir del elenco blanquirrojo es una incógnita, ya que la familia Del Nido (accionista mayoritaria del club), podría vender su participación en el cuadro nervionense, complicando la proyección del equipo para la siguiente temporada.