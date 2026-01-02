Pavez: El eje Jiles-Parisi será "el actor principal" del nuevo ciclo político

En el marco del análisis político de cara al cambio de mando en 2026, Máximo Pavez, integrante de la comisión política de la Unión Demócrata Independiente (UDI), vaticinó este viernes en El Primer Café que el tablero de este nuevo ciclo político tendrá un claro "actor principal": el Partido de la Gente (PDG) y, específicamente, el eje conformado por la diputada Pamela Jiles y el ex candidato presidencial Franco Parisi.

El otrora subsecretario realizó un descarnado diagnóstico sobre la izquierda chilena tras el triunfo presidencial de José Antonio Kast, asegurando que el sector se encuentra "profundamente golpeado" tras el fracaso de los dos pilares que sostuvieron, a su juicio, la Administración saliente de Gabriel Boric.

Según el análisis de Pavez, la primera gran derrota fue ideológica: la tesis de la refundación del país. "Esa propuesta fue derrotada apenas al primer año de Gobierno y el Frente Amplio no logró levantarse de aquello", señaló. A esto sumó la incapacidad del Socialismo Democrático para erigirse como un sostén moderado del Ejecutivo, afirmando que su intento no rindió frutos electorales ni de identidad: "Resulta que todos se hundieron con el barco. Hoy día no me queda tan claro que la ciudadanía esté mirando los liderazgos tradicionales del PS", apuntó.

Para el ex comisionado experto del segundo proceso constituyente, este vacío en la oferta de la izquierda tradicional deja al sector en "un problema: van a tener que resolver qué van a hacer con su statement político, no respecto solo de la oposición al Gobierno de Kast, sino respecto de su oferta política para Chile, donde el actor principal, en mi opinión, va a ser el Partido de la Gente: el eje Pamela Jiles-Franco Parisi".

Por su parte, Cristián Monckeberg, expresidente de Renovación Nacional (RN), llamó a la futura oposición a la colaboración, recordando que el éxito de grandes coaliciones pasadas dependió de una contraparte dispuesta al diálogo.

"La Concertación fue exitosa también porque tuvo una oposición colaboradora. Esos son los desafíos que se le vienen a la izquierda hoy día, donde va a haber un tironeo entre lo que es el progresismo, el socialismo al siglo XXI, profundizar esas instancias dentro de Chile o un socialismo más tradicional, y la amenaza latente del rol opositor que va a jugar Franco Parisi y su partido, que se van a jugar todas sus cartas por ser alternativa presidencial", señaló el otrora ministro y diputado.

Monckeberg también reconoció que Chile Vamos deberá lidiar con los "tironeos" de la derecha más dura y la necesidad de levantar "liderazgos potentes" tras haber quedado en quinto lugar en las elecciones anteriores.

Jefe de bancada PS tilda de "deslealtad tremenda" postura del PC tras derrota

Desde la vereda opuesta, y en medio del debate sobre el rol que jugará la oposición frente al Gobierno de José Antonio Kast, el jefe de bancada de los diputados socialistas, Juan Santana, lanzó una dura crítica contra el Partido Comunista (PC) por su aparente distanciamiento de los resultados y la gestión de la Administración Boric.

El parlamentario fue enfático en señalar que ningún partido de la coalición puede rehuir su responsabilidad política por los últimos cuatro años: "Nosotros los socialistas no podemos desligarnos de la responsabilidad que significa haber sido Gobierno. Es decir, cuando uno empieza a endosarle responsabilidad a propósito de los resultados presidenciales a una persona, en este caso al Presidente de la República, y toma distancia respecto a la responsabilidad que a mí me compete como partido político, yo lo encuentro una deslealtad tremenda", espetó.

Según Santana, el camino del progresismo debe ser la unidad bajo el tono que marcó la candidatura de Jeannette Jara, militante comunista, defendiendo las "conquistas fundamentales" obtenidas, especialmente en materia de seguridad social. En ese sentido, subrayó: "Vamos a ser vigilantes respecto a que no retrocedamos en cosas en donde incluso nuestros amigos de Chile Vamos estuvieron de acuerdo".

En tanto, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) se mostró dispuesto a colaborar en una "oposición constructiva" en materias instrumentales, aunque marcó límites claros en temas valóricos y sociales.

"Si vamos a revisar el aborto en tres causales, entonces no vamos a avanzar, pero sí podemos ponernos de acuerdo en reforma del empleo público, en una rebaja del impuesto a las corporaciones compensado con menos evasión tributaria, o en mejorar la selectividad en colegios emblemáticos (...) Si vamos a tener discriminación arbitraria otra vez en el ingreso a la educación financiada con fondos públicos, ahí no nos vamos a encontrar, pero si queremos, por ejemplo, un mayor de nivel de selectividad en colegios emblemáticos, perfectamente podemos encontrarnos", afirmó.