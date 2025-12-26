Síguenos:
Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

[VIDEO] La Premier usó recordado registro de Alexis en el retorno a la rutina tras Navidad

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
[VIDEO] La Premier usó recordado registro de Alexis en el retorno a la rutina tras Navidad
La Premier League usó sus redes sociales para recordar que este 26 de noviembre muchos vuelven a la rutina luego de las fiestas de Navidad y lo hizo recordando un antiguo video de Alexis Sánchez con Arsenal.

"Estoy cansado, jefe", dice el texto junto a un registro del chileno saltando a las tribunas para sentarse junto a hinchas del elenco de Londres con una gran sonrisa.

