Talca: Pirómano reincidente fue detenido en acción

Cerca de las 23:00 horas del jueves, y gracias a denuncias realizadas por vecinos, Carabineros detuvo en flagrancia a un hombre que intentaba iniciar un incendio en la Ruta K-620, a la altura del cruce Numpay, en Talca, Región del Maule.

El sujeto fue sorprendido agachado, utilizando un encendedor para prender pasto seco, y fue inmediatamente aprehendido por personal policial.

Se trata de un hombre de 43 años de nacionalidad chilena, identificado con las iniciales F.J.H.D., que mantiene prontuario por tala, destrucción e incendio de árboles.

Según detalló Carabineros, el intento de incendio se produjo en el mismo sector donde se encuentra emplazado el siniestro que afectó al Cerro Maule, el cual ha consumido alrededor de 1.200 hectáreas y actualmente se mantiene controlado.

"Este procedimiento dio cuenta del trabajo preventivo y de respuesta ante las denuncias de la comunidad, reforzando el compromiso con la seguridad y la protección del entorno", destacó la coronel de Carabineros Evelyn Osses.

Desde Bomberos El Maule informaron a Cooperativa que el detenido "portaba un elemento sospechoso y unos vecinos lo señalaron como responsable de causar uno de los incendios, e hicieron la denuncia".

"El incendio se desplazó muy rápido"

En conversación con El Diario de Cooperativa, el presidente regional de Bomberos en El Maule, Álvaro Garrido, entregó un balance del incendio forestal que afecta a la comuna de Maule: "Hubo alrededor de siete viviendas que fueron consumidas por el fuego, como también la estructura industrial de un aserradero. Por suerte, no hay personas accidentadas", informó.

"Fue un tremendo incendio de muy rápido avance que causó mucha alerta en la población, que veían el incendio lejos, pero que avanzó con gran velocidad y tuvieron que realizar evacuaciones preventivas con el incendio encima. Los vecinos de la comuna de Maule dijeron que les tocó vivir lo mismo que se ve en las películas", complementó el voluntario.

Garrido explicó que el incendio inició en "la zona alta del Cerro El Mirador, en una zona boscosa de difícil acceso, pero cayó inmediatamente al valle, que es la zona poblada de la comuna de Maule. Ahí el incendio se desplazó muy rápido por entre zonas habitacionales, entre poblaciones y un importante sector de parcelas".

Finalmente, el bombero indicó que el fuego "está contenido, pero aún hay focos de incendio dentro de la misma área que ya se quemó, que permanece con fumarolas y que se activan momentáneamente. Pero el incendio está prácticamente controlado y queda esperar que se termine de apagar lo que ya está quemado".