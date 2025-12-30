ANFP rechazó reclamo de Unión Española e Iquique y mantuvo sus descensos

Pese a los esfuerzos de las dirigencias en Unión Española y Deportes Iquique, el directorio de la ANFP ratificó este martes la pérdida de categoría para ambos equipos tras desestimar la denuncia respecto al reglamento que rige los descensos en la Liga de Primera.

Según supimos en Cooperativa Deportes, lo que primó en la decisión tuvo relación con que el criterio para regir el campeonato esta temporada era ampliamente conocido y que la razón que esgrimen los dos clubes es improcedente.

Esto, porque los estatutos apuntan que debe haber 16 equipos en Primera y que ambos clubes, rojos y nortinos, votaron la aprobación de dicha normativa.

Pese a esta situación, desde Unión Española e Iquique no se quedarán de brazos cruzados y todo apunta a que buscarán resolver este tema mediante un recurso de protección por vulneración de derechos en la justicia ordinaria.

Esto descarta la opción de acudir al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) debido a que el ente rector no está dispuesto a aceptar un litigio que podría demorar más de cuatro meses, tiempo que pondría en riesgo el inicio de la temporada.