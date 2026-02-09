Biobío: Gobierno descartó falsos damnificados por incendios pese a reportes municipales

El seremi de Desarrollo Social, Hedson Díaz, descartó este lunes que existan casos de "falsos damnificados" en la región tras los devastadores incendios forestales, pese a las denuncias presentadas desde las zonas afectadas.

La controversia surgió la semana pasada, cuando el municipio de Penco informó que detectó un caso de posible fraude en la solicitud de ayudas para afectados. No obstante, desde la administración regional, esta información es descartada por el momento.

"Hay que aclarar que nosotros hasta ahora hemos hecho una auditoría preliminar y hemos revisado más de 400 casos de Ríos de Chile (Lirquén) y esperamos, de aquí a mañana, ya tener la revisión completa de todas las personas que hicieron su ficha básica de emergencia", informó Díaz.

En este proceso aseguró que, "respecto de situaciones de falsos damnificados, nosotros hasta ahora no hemos encontrado en esa pesquisa".

La regional administración concluye una revisión inicial a 400 expedientes, sin hallar pruebas de irregularidades graves en el proceso. (FOTO: ATON)

El seremi enfatizó la importancia de los canales formales para denunciar cualquier irregularidad y reiteró que la información preliminar no respalda las afirmaciones de un número elevado de casos fraudulentos.

Díaz señaló también que las acusaciones de múltiples familias en una misma vivienda no han sido confirmadas por sus hallazgos: "Por tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El llamado primero que los vecinos que conozcan ese tipo de antecedente (...) puedan hacer su denuncia respectiva", comentó.

Para esto, informó que cuentan con la oficina de información, reclamos y sugerencias (OIRS) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

"Hasta ahora esa idea de que existirían más de cinco o seis familias en un mismo apartamento, en la revisión que nosotros hemos hecho de 400 casos de manera aleatoria, no se ha dado", reiteró Díaz.

Siguen las denuncias en Penco

A pesar de la postura del Gobierno, la situación en el terreno parece ser más compleja. Mientras la auditoría oficial avanza, el municipio de Penco manifestó haber recibido nueva información.

Durante esta jornada, la entidad local dijo que fue informada de "otros cuatro casos que aparentemente buscan alterar el sistema de la ficha FIBE y convertirse en damnificados".