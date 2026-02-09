Arbitro Felipe González contó sobre su retiro: Estoy desvinculado de la ANFP

El árbitro Felipe González no dirigirá más en el fútbol chileno a nivel profesional luego de verse obligado a colgar el silbato por una norma interna de la ANFP, la cual establece que los réferis pueden dirigir hasta los 45 años: cumplirá 46 en marzo próximo.

"Estoy actualmente desvinculado de la ANFP. No me han finiquitado porque están haciendo los ajustes, pero ya no pertenezco, dado que la vida del arbitraje profesional es hasta los 45 años. Por norma interna, corresponde retirarme", reconoció en entrevista con el diario Las Últimas Noticias.

"Hasta el año pasado yo cumplía con todos los requisitos para el parche FIFA. Pruebas físicas, teóricas y por rendimiento. Además, dirigí la final de la Recopa Sudamericana y la final de la Supercopa entre Colo Colo y la U en el Santa Laura. Estaba en el peak de mi carrera", añadió sobre el buen 2025 que tuvo.

Tras dejar la actividad, Felipe González sostuvo: "Trabajo en BancoEstado. Cumplo un rol de gestor de contratos con empresas externas (...) Yo estudié Gestión en Servicios Financieros en mención Pyme y paralelamente estudié para ser árbitro. Después del retiro de un juez, hay muy poco campo laboral, dado que le dieron toda su vida al arbitraje. La mayoría son profesores de Educación Física y te piden experiencia. Es complejo retirarse".

Por último, Felipe González sentenció: "Felizmente yo siempre tuve otra pega, en el único banco con rol social".